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Сотрудник аэропорта Сиэтла угнал самолет. Авиалайнер упал в море
// фото: REUTERS
11:50, 11 Aug 2018
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Вылеты всех рейсов из международного аэропорта Сиэтл-Такома в США были приостановлены, после того как пассажирский самолет взлетел без разрешения диспетчеров.

Местные власти сообщили, что 29-летний сотрудник аэропорт совершил "несанкционированный взлет". Пассажиров в самолете не было.

По предварительным данным, самолет позже упал в море. О личности угонщика и его судьбе пока не сообщалось.

В полиции сообщили, что инцидент не был связан с терроризмом, а угнавший самолет мужчина был местным.

Газета Seattle Times сообщила, что уже после взлета мужчину уговаривали вернуться в аэропорт авиадиспетчеры. По данным издания, голос угонщика на аудиозаписи был беззаботным и возбужденным, передает ВВС.

Самолет модели Q400, в котором может быть до 78 мест в зависимости от конфигурации, принадлежал компании Horizon Air. В настоящее время аэропорт возобновил работу.




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