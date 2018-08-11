Корпорацию обязали выплатить $290 млн садовнику, заболевшему раком

Суд в США постановил, что биотехнологическая корпорация Monsanto должна выплатить 290 млн долларов садовнику, утверждавшему, что он заболел раком из-за средства от сорняков.

Суд присяжных в Калифорнии постановил, что Monsanto знала, о том, что средства от сорняков Roundup и RangerPro, содержащие глифосат, опасны для здоровья, но не предупредила покупателей.

Это первое дошедшее до суда дело о глифосате как возможной причине возникновения рака, отмечает ВВС. Monsanto отрицает, что глифосат вызывает рак, и намерена обжаловать решение суда. "Присяжные ничего не поняли", - сказал вице-президент компании Скот Патритдж после заседания.

Обратившийся в суд садовник Деуэйн Джонсон - один из более чем пяти тысяч истцов, выдвинувших подобные обвинения. У Джонсона в 2014 году была диагностирована неходжкинская лимфома. Его адвокаты утверждают, что он регулярно использовал средство RangerPro во время работы в школе в Бенише, штат Калифорния.

Решение суда в Калифорнии, скорее всего, приведет к сотням аналогичных исков против Monsanto, которая недавно была приобретена немецким химико-фармацевтическим конгломератом Bayer.

Глифосат - один из самых распространенных в мире гербицидов, однако ученые до сих пор не уверены в его безопасности.

В 2015 году Международное агентство по исследованию рака и Агентство по борьбе с раком ВОЗ пришли к выводу, что вещество "вероятно, канцерогенно для людей". В то же время американское Агентство по охране окружающей среды (EPA) продолжает настаивать, что глифосат безопасен при осторожном использовании.