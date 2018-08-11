387 человек стали жертвами сильного землетрясения на индонезийском острове Ломбок, пострадали более 13 тыс. Такие обновленные данные привел в субботу официальный представитель Агентства по предотвращению стихийных бедствий Сутопо Нугрохо, сообщает газета The Straits Times.
Сутопо Нугрохо признал, что "число погибших может возрасти, поскольку спасатели продолжают разборы завалов, под которыми могли оказаться люди". По его словам, землетрясение и сильные повторные толчки вынудили покинуть свои дома около 387 тыс. человек.
Чиновник сообщил, что "на две недели на острове был продлен режим чрезвычайной ситуации". Он указал, что по-прежнему главной проблемой остается нехватка питьевой воды, продовольствия, медикаментов и тяжелой техники для разбора завалов, передает ТАСС.
По информации Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, 5 августа на острове Ломбок произошло землетрясение магнитудой 6,6. Местные власти заявили о магнитуде 7. Эпицентр подземных толчков находился в 49 км к северо-востоку от города Матарам, очаг залегал на глубине 10 км. Объявили угрозу возникновения цунами, которая затем была снята.
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РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Этот день будет наиболее благоприятным для восстановления дружеских отношений. Ваше чувство может помешать Вашей карьере. Сегодня бессознательно могут быть найдены интересные и оптимальные способы решения застарелых проблем. Окажутся полезными советы и рекомендации друзей, с которыми вас связывают длительные отношения. Смело назначайте свидания.
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