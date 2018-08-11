Василе Нэстасе жаждет на предстоящем митинге

Василе Нэстасе - брат лидера ППДП Андрея Нэстасе хочет насилия на предстоящем в конце августа митинге в Кишиневе. В одной из публикаций на Facebook он восхитился «горячей» атмосферой на протесте в Бухаресте, который привёл к жертвам как со стороны митингующих, так и со стороны жандармов.

«Горячий протест в Бухаресте! Хочу такой же в Кишиневе 26 августа!!!» - написал Василе Нэстасе на Facebook. Напомним, по предварительным подсчетам, около 440 людям потребовалась помощь враче после митинга Диаспоры, состоявшегося вчера в столике Румынии. 65 человек были госпитализированы, в том числе 9 жандармов. Правоохранительные органы были вынуждены вмешаться, когда несколько групп хулиганов спровоцировали конфликт с жандармами. Уточним, что по предварительным оценкам, в этом протесте участвовали от 25 до 35 тысяч человек. Количество участников, таким образом, оказалось меньше, чем планировали организаторы, которые рассчитывали примерно на 1 млн человек, читать далее http://www.allmoldova.com/ru/news/nestasie-khochiet-nasiliia-na-protiestie-v-kishinievie

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