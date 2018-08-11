Авария с участием такси: один человек погиб

19-летний водитель такси погиб в автокатастрофе, случившейся прошлой ночью. В селе Исакова Оргеевского района столкнулись две легковушки.

"19-летний водитель автомобиля марки Renault ехал по правилам. А водитель автомобиля марки Peugeot выезжал со второстепенной дороги и должен был уступить. Из-за этого и случилась авария", - сказала пресс-секретарь ИП Оргеева Диана Максим.



В полиции говорят, что предполагаемый виновник аварии превысил скорость. Его и троих пассажиров из обеих машин доставили в больницу.



"У двоих травмы средней степени тяжести, угрозы для жизни нет. Пациенты, находящиеся в реанимации - в тяжелом состоянии со стабильной динамикой. У них травмы таза", - отметила врач районной больницы Оргеева Адриан Булиба.



Всего же в авариях за последние сутки пострадали 16 человек. Больше тысячи водителей поймали на нарушении правил. Свыше 700 превысили скорость. 14 человек сели за руль пьяными, а у восьми не оказалось прав.



