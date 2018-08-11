Силы обороны Эстонии после тщательной проверки не нашли в районе предполагаемого падения ракету воздух-воздух, выпущенную 7 августа по ошибке с истребителя ВВС Испании, сообщает Интерфакс.
Военнослужащие 1-й пехотной бригады проверили металлодетекторами территорию около 600 квадратных метров и затем осмотрели около 200 гектаров.
"Так как в почве было обнаружено множество ложных сигналов, то мы с помощью экскаваторов убрали поверхностный слой почвы на глубину примерно полуметра и продолжили поиски с помощью глубинных детекторов", - рассказал руководивший работами начальник центра разминирования Сил обороны Эстонии капитан Кармо Саар. По его словам, на глубине до шести метров детектор также не обнаружил сигналов, указывающих на наличие фрагментов ракеты.
Он не исключил, что детектор не смог обнаружить алюминиевые куски ракеты в толстом слое глины на такой глубине.
Поиски ракеты будут продолжены с воздуха, пообещал командующий ВВС Эстонии полковник Рииво Валге, но не исключил, что ее не смогут найти, если она упала в болотистую почву, передает korrespondent.net.
Силы обороны Эстонии 7 августа, сообщили, что испанский истребитель Eurofighter, входящий в состав базируемой в стране миссии НАТО, случайно выпустил боевую ракету класса "воздух-воздух". Предположительно она упала недалеко от природного заповедника Эндла.
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