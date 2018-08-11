В Германии полиция спасала мужчину от бельчонка

В немецком городе Карлсруэ полиция прибыла на вызов мужчины, которого преследовал и атаковал бельчонок. Об этом говорится в сообщении полиции города в Facebook.

Когда они прибыли на место происшествия, то стали свидетелями того, как животное продолжало терроризировать мужчину. После того, как изможденный бельчонок уснул, его взяли под стражу.

Полиция назвала грызуна Карлом-Фридрихом и назначила его своим талисманом. Сейчас за ним ухаживают в центре спасения животных, передает korrespondent.net.

Пресс-секретарь полиции Кристина Кренц рассказала Guardian, что лишившиеся матерей бельчата могут переключить все свое внимание на человека, встретившегося им на пути.

"Это может быть довольно страшно", - сказала она, добавив, что мужчина, который вызвал полицию, "безусловно, чувствовал себя в опасности".