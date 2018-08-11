Статуе святого 12 века нарисовали кошачьи усы

В Испании полиция разыскивает вандалов, которые нарисовали на мраморной статуе святого в соборе Сантьяго-де-Компостела 12 века кошачьи усы, сообщает Local.

Вероятно вандалы были фанатами группы Kiss, а кошачьи усы имитируют сценический грим барабанщика группы Эрика Сингера.

Испанские правоохранительные органы в официальном Twitter попросила граждан о помощи в поиске вандалов. Им грозит штраф в размере 150 тысяч евро.

"Собор Сантьяго - это объект Всемирного наследия. Он принадлежит нам всем. Помимо демонстрации полного отсутствия уважения и гражданственности, данный акт вандализма является преступлением", - говорится в сообщении. Также стало известно, что скульптуру уже начали очищать от краски. Для этого используют лазерные технологии, передает korrespondent.net.