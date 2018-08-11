NASA отложило историческую миссию к Солнцу

Американское космическое агентство NASA отложило на сутки запуск ракеты Delta IV Heavy с солнечным зондом Parker, который должен был стартовать с мыса Канаверал. Об этом сообщается на сайте агенства в субботу, 11 августа.

Сначала время запуска перенесли на сорок минут из-за дополнительной проверки системы передачи данных с корабля на Землю. Позже в NASA заявили о нехватке времени до конца стартового окна.

Теперь запуск ракеты должен состояться завтра – 12 августа, передает korrespondent.net.

Прогноз показывает 60-процентный шанс благоприятных погодных условий для запуска – отметили в NASA.

Зонд Parker должен приблизиться на рекордно близкие 6,1 млн километров к Солнцу и первым из ранее созданных человечеством аппаратов войти в так называемую солнечную корону. По прогнозам ученых, защитный экран зонда раскалится до 1371,11°С.

Аппарат будет измерять электромагнитное поле Солнца и определять характер частиц, испускаемых звездой. Такие исследования должны дать возможность ученым ответить на ряд вопросов, связанных с Солнцем. На создание зонда Parker было потрачено около 1,5 млрд долларов.