Убийство перчаткой Фредди Крюгера: неудавшегося металлиста посадили на 42 года в США

Американец получил 42 года тюрьмы за убийство мужчины перчаткой в стиле знаменитого киношного маньяка Фредди Крюгера в столице штата Колорадо Денвере.

Инцидент произошел около местного кафе в мае 2017 года в результате ссоры. 37-летний Кристиан Гулзоу ранил 29-летнего оппонента в шею. Убийство получило резонанс из-за того, что в момент преступления на лице Гулзоу был черно-белый грим, а на руке - перчатка с лезвиями длиной около 3 дюймов (больше 7 см)/

Убийца скрылся с места преступления, а перчатку выбросил в кусты, но далеко уйти от полиции ему не удалось. Гулзоу заявил полицейским, что убитый угрожал ему и пытался угнать его скутер. Гулзоу якобы лишь схватил его, чтобы отогнать от скутера, и не знал, что тот скончался.

Обвиняемый раньше выступал в местной группе Undertakers, исполняющей дэт-метал. По словам вокалиста, Гулзоу был помешан на оккультизме и оружии, а также использовал ник "Дьявол", писало издание Westword.

Когда его выгнали из группы за поведение, не устраивающее остальных участников, Гулзоу, по их словам, начал рассылать в соцсетях угрозы им и их семьям, а также писал, что придет на выступление и всех расстреляет. Мужчину признали виновным в убийстве второй степени. Максимальное наказание за это составляет 48 лет, передает newsru.com.

