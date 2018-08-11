У женщины взорвался iPhone после замены аккумулятора. ВИДЕО

В Китае iPhone с замененным аккумулятором взорвался прямо перед лицом своей владелицы.

Женщина была за рулем, а смартфон лежал на приборной панели. Неожиданно он задымился, а затем и загорелся.

Как пояснил журналистам ее муж, женщина не получила травм, однако очень испугалась. Причиной взрыва оказался некачественный аккумулятор: владелица смартфона ремонтировала его в не авторизованном Apple сервисном центре, передает РИА Новости.