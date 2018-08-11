В Подмосковье умер за рулем водитель микроавтобуса, перевозивший детей

В Наро-Фоминском городском округе Московской области микроавтобус с детьми съехал в кювет.

Как сообщает Вести.ру, водитель внезапно скончался за рулем и авто съехало с дороги.

Дети были пристегнуты, поэтому серьезных травм не получили. 6 из 23 госпитализировали, но после осмотра врачами отпустили, со всеми работал психолог. Сейчас они едут в поезде домой в Нижний Тагил, передает ТАСС.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ.

Отмечается, что перед выездом водитель автобуса, на котором перевозили детей из дома отдыха "Бекасово" в Наро-Фоминском районе, прошел медосмотр. В путевом листе стоит отметка врача.