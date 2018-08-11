Корь в Молдове: инфекцию заподозрили у 27 детей

Число детей, у которых заподозрили корь, выросло до 27. У десяти диагноз подтвердили лабораторные анализы. Как сообщили в минздраве, семь новых случаев зарегистрировали на юге республики.

"Один из заболевших - ребенок 2006 года рождения из села Бешгиоз района Чадыр-Лунга. Еще шесть случаев подозрения на корь - в селе Кайраклия Тараклийского района. Это дети, родившиеся с 2008 по 2017 год. Результаты анализов будут готовы в начале следующей недели", - сказала пресс-секретарь министерства здравоохранения Кристина Стратулат.

Вспышка кори возникла в неавторизованном лагере в Унгенском районе. Там заболели сразу 20 детей, приехавших с юга страны. Обстоятельства распространения инфекции выясняются. Глава кабмина потребовал выявить и наказать виновных.