Взрыв прогремел вечером 10 августа на военном заводе в Солсбери, в восьми километрах от лаборатории минобороны Великобритании "Портон-Даун". В этой лаборатории исследовали, в частности, нервно-паралитическое вещество из группы "Новичок", использованное в ходе атаки на двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.
Как передал в субботу, 11 августа, телеканал Sky News, в результате происшествия погиб 29-летний мужчина из Саутгемптона, 26-летний житель Пеуси госпитализирован. Его состояние описывается как серьезное, но стабильное.
Полиция сообщила, что инцидент никак не связан с отравлением Скрипалей, передает dw.com.
"Мы тесно сотрудничаем с Управлением по охране труда Великобритании, чтобы установить причину взрыва, и сегодня продолжим расследование на месте происшествия", - отметил инспектор уголовной полиции Саймон Поуп.
В середине марта инспекторы из Организации по запрещению химического оружия посещали военную химическую лабораторию "Портон-Даун". Они получили образцы вещества, которым отравили Сергея Скрипаля, для проведения независимой экспертизы.
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Этот день будет наиболее благоприятным для восстановления дружеских отношений. Ваше чувство может помешать Вашей карьере. Сегодня бессознательно могут быть найдены интересные и оптимальные способы решения застарелых проблем. Окажутся полезными советы и рекомендации друзей, с которыми вас связывают длительные отношения. Смело назначайте свидания.
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