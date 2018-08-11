На военном заводе в Солсбери произошел взрыв

Взрыв прогремел вечером 10 августа на военном заводе в Солсбери, в восьми километрах от лаборатории минобороны Великобритании "Портон-Даун". В этой лаборатории исследовали, в частности, нервно-паралитическое вещество из группы "Новичок", использованное в ходе атаки на двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.

Как передал в субботу, 11 августа, телеканал Sky News, в результате происшествия погиб 29-летний мужчина из Саутгемптона, 26-летний житель Пеуси госпитализирован. Его состояние описывается как серьезное, но стабильное.

Полиция сообщила, что инцидент никак не связан с отравлением Скрипалей, передает dw.com.

"Мы тесно сотрудничаем с Управлением по охране труда Великобритании, чтобы установить причину взрыва, и сегодня продолжим расследование на месте происшествия", - отметил инспектор уголовной полиции Саймон Поуп.

В середине марта инспекторы из Организации по запрещению химического оружия посещали военную химическую лабораторию "Портон-Даун". Они получили образцы вещества, которым отравили Сергея Скрипаля, для проведения независимой экспертизы.