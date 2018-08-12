В Индонезии разбился пропавший самолет: выжил ребенок

Легкомоторный самолет разбился в восточной провинции Индонезии Папуа. Единственным выжившим в результате крушения является 12-летний мальчик, 8 человек погибли. Об этом сообщает агенство Associated Press.

По словам чиновников, самолет разбился возле аэропорта Оксибил. Выживший ребенок был госпитализирован в больницу. Известно, что он был в сознании, но другие подробности о его состоянии не сообщались.

Причина аварии на данный момент неизвестна, передает korrespondent.net.

Швейцарский самолет Pilatus PC-6 Porter британской авиакомпании Dimonin Air ориентировочно осуществлял 42-минутный полет из Тана Мэра в районе Бовен Дигул к Оксибили, районной столице Пегунунган Бинтанг, что граничит с Папуа-Новой Гвинеей.