Во Франции вошло в моду голубое вино

Потребление голубого вина стало новым трендом летнего отдыха на юге Франции.

Производят голубое вино пропуская белое вино, чаще всего “Шардоне”, через слой виноградных шкурок, которые имеют естественный пигмент синего цвета и окрашивают вино, передает korrespondent.net.

Чтобы обойти ограничения, которые не предусматривают использование надписи "голубое вино", во Франции его продают под маркой Vindigo. В настоящее время его не производят во Франции, а импортируют из Испании.

В Испании голубое вино начали производить в 2016 году. Сейчас, виноделы Франции готовы перенять технологию, но из-за сложного законодательного регулирование, не могут пока начать его производство.