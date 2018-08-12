Потребление голубого вина стало новым трендом летнего отдыха на юге Франции.
Производят голубое вино пропуская белое вино, чаще всего “Шардоне”, через слой виноградных шкурок, которые имеют естественный пигмент синего цвета и окрашивают вино, передает korrespondent.net.
Чтобы обойти ограничения, которые не предусматривают использование надписи "голубое вино", во Франции его продают под маркой Vindigo. В настоящее время его не производят во Франции, а импортируют из Испании.
В Испании голубое вино начали производить в 2016 году. Сейчас, виноделы Франции готовы перенять технологию, но из-за сложного законодательного регулирование, не могут пока начать его производство.
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ОВЕН
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РАК
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ЛЕВ
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ВЕСЫ
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ВОДОЛЕЙ
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РЫБЫ
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День способствует серьезной работе и осуществлению смелых замыслов. Ваши мысли сегодня будут упорядочены и четки, а речь ясна и убедительна. Сегодня не спешите давать согласие, иначе возможны ошибки, чреватые серьезными последствиями в отношениях с людьми. Будьте осторожны с электроприборами.
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