В Лондоне умер нобелевский лауреат по литературе

Британский лауреат Нобелевской премии по литературе Видиадхар Сураджпрасад Найпол умер на 86-м году жизни. Об этом в воскресенье, 12 августа, сообщила ВВС.

Отмечается, что писатель скончался в своем доме в кругу семьи. Причина смерти не называется.

"Он был гигантом во всем, чего достигал, и он умер в окружении тех, кого он любил", - сообщила супруга покойного Надира. По ее словам, Найпол "прожил жизнь, которая была полна удивительного творчества".

Найпол, британец индийского происхождения, родился на островах Тринидад и Тобаго, которые в то время были британской колонией, закончил Оксфордский университет.

Найпол написал романы "Дом для мистера Бисваса" и "Территория тьмы". В 1971 году он стал лауреатом Букеровской премии, а в 2001 году - Нобелевской премии, передает korrespondent.net.