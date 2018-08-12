Число жертв пожаров в Греции приближается к сотне

Число жертв пожаров в столичном регионе Греции 23-24 июля возросло до 94. Об этом сообщает газета Ekathimerini со ссылкой на пожарную службу Греции.

Всего в больницах после пожаров скончались 11 человек, еще 30 пострадавших продолжают находиться под наблюдением врачей.

На этой неделе власти Греции обнародовали список жертв пожаров – самой старшей погибшей было 93 года, самой молодой жертвой стал шестимесячный младенец. Двое погибших во время пожаров остаются неидентифицированными, передает korrespondent.net.