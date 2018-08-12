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В Испании "черных" арендодателей ловят благодаря мокрым полотенцам
// фото: ria.ru
13:55, 12 Aug 2018
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Власти Испании благодаря сигналам соседей, удивляющихся непомерному числу мокрых полотенец на их балконах, уже не в первый раз штрафуют арендодателей, которые незаконно сдают свою жилплощадь.

В соответствии с новыми правилами, введенными в Испании, владельцы домов и квартир, сдающие их в аренду, должны получить специальную лицензию и отчитываться о количестве постояльцев. В противном случае их ждет штраф до 40 тысяч евро.

За соблюдение запрета отвечают инспекторы, но их не хватает для проверок всех районов. Помогают в борьбе с "черными" арендодателями соседи, часто вычисляющие их по слишком большому числу мокрых полотенец, сушащихся на балконах, передает РИА Новости.




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