В Молдову доставили пострадавшего в аварии под Калугой

Пятый из восьми пострадавших в автокатастрофе в Калужской области вернулся домой. 20-летнего уроженца района Штефан-Водэ в поезде сопровождал парамедик SMURD. Состояние пациента удовлетворительное, стабильное, говорят врачи.

Дмитрий Лешану работал в России на стройке. В тот злополучный день в микроавтобусе, который попал в аварию, он ехал домой, повидаться с родителями. Он рассказал, что не помнит, как все произошло: "Я спал. Проснулся, когда меня вытаскивали из машины, потом у меня случился болевой шок, и я очнулся в больнице."





На перроне молодого человека встречал отец. О ДТП он узнал из прессы.



"Я звонил в Калугу, вышел на следователя, он дал мне номер телефона, и мне сказали, что сын жив, только сломана нога. Тогда я немного успокоился", - cообщил Николай Лешану.



В российских больницах остаются еще трое пострадавших. Двоих смогут увезти на родину только через неделю. Состояние третьего пока остается тяжелым.



