Девять человек погибли в огне, вспыхнувшем на седьмом этаже больницы в Тайбэе, сообщают СМИ Тайваня. Еще 16 человек - пациенты и персонал - находятся в критическом состоянии.
Причина пожара пока не установлена, но есть предположение, что произошло замыкание в медицинской кровати с электрическим приводом.
По сообщениям местных СМИ, 33 пациента и трое сотрудников больницы эвакуированы. В ходе расследования причин пожара полиция установила, что не все отделения больницы оснащены детекторами дыма.
Корреспондент BBC в Тайбэе Синди Суй передает, что пожары в Тайване - частое явление, так как нет строгого надзора за соблюдением противопожарной безопасности.
В 2012 году, например, в пожаре в другой больнице сгорели 12 пациентов и 60 человек серьезно пострадали.
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ВЕСЫ
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Благодаря Вашему опыту сегодня удастся правильно распорядиться имеющими средствами. В случаи ссоры, все Ваши попытки примирить конфликтующие стороны только подольют масло в огонь. Сегодня не торопите события - это не самый благоприятный день для кардинальных перемен. Будьте осторожнее с бытовой химией.
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