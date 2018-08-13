В Кении от укуса бегемота погиб китайский турист

В Кении в результате нападения гиппопотама скончался китайский турист. Животное укусило его за грудь, когда путешественник пытался его сфотографировать. Также пострадал другой китайский турист.

66-летний Чан Минчуан наблюдал за гиппопотамом в заповеднике озера Найваша, расположенном в 90 км к северо-западу от столицы страны Найроби.

Всего в этом году из-за нападений гиппопотамов, которых считают самыми опасными сухопутными млекопитающими, в этом районе погибли шести человек.

Из-за поднявшегося уровня воды в озере бегемоты часто выходят на прогулку на территорию заповедника, передает ВВС.

По словам очевидцев, туристы подошли к животным слишком близко. Укушенного мужчину срочно доставили в больницу, но он скончался от большой потери крови. Второго туриста госпитализировали с небольшими ушибами. Служба охраны дикой природы Кении сообщила, что отслеживает гиппопотама-убийцу.

Руководитель ассоциации владельцев катеров на озере Найваша сообщил в интервью газете Kenya's Star, что из-за подъема уровня воды в озере лужайки, на которых обычно пасутся бегемоты, оказались затоплены, из-за чего они все чаще появляются на фермерских землях и у гостиниц, что приводит к контакту с людьми и другими животными.

Каждый год по всей Африке от нападений гиппопотамов, достигающих в весе до трех тонн, в среднем гибнут около 500 человек.