Роналдо попал в реанимацию на Ибице

Бывший нападающий сборной Бразилии, двукратный чемпион мира Роналдо госпитализирован на Ибице с пневмонией. Об этом сам футболист сообщил в "Твиттере".

41-летний Роналдо написал, что поступил в реанимационное отделение в пятницу, и надеется, что в понедельник его выпишут, однако медики осторожны в прогнозах.

Персонал больницы Can Misses Hospital подтвердил нахождение у них футболиста, но отказался от комментариев из соображений приватности.

Звезда мирового футбола отдыхал на испанском курорте, где у него есть дом. Он поблагодарил своих болельщиков за поддержку и сочувствие, передает ВВС.

Роналдо является одним из лучших форвардов мирового футбола. На его счету 62 гола, забитых за сборную Бразилии. В том числе оба мяча в ворота Германии в финале чемпионата мира 2002 года.

Он трижды был признан лучшим футболистом года по версии ФИФА и занимает 13 место в списке ста лучших игроков в истории, составленном журналом World Soccer. Также Роналдо - рекордсмен по числу голов, забитых во всех международных турнирах, двукратный обладатель "Золотого мяча", обладатель "Золотой бутсы" и лучший игрок десятилетия Серии А (1998-2007) по версии Итальянской ассоциации футболистов.

В разные годы он играл за такие клубы как "Реал Мадрид", "Барселона" и "Интер Милан". Роналдо завершил карьеру после двух лет игры за бризильский клуб "Коринтианс" в 2011 году, в возрасте 34 лет.