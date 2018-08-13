Впервые с апреля 2015 года евро опустился ниже отметки в 19 леев

Единая европейская валюта продолжает удешевляться и опустилась ниже отметки в 19 леев. На понедельник, 13 августа, Национальный банк Молдовы установил официальный курс евро в 18 леев 90 банов.

Последний раз евро стоил меньше 19 леев в апреле 2015 года. Доллар США сохранит свою цену в 16 леев и 48 банов, передает Молдпрес.

В то же время, румынский лей подешевел на 5 банов и стоит в понедельник 4 лея и 6 банов. Украинская гривна и российский рубль сохранили прежнюю стоимость - 60 и 24 банов соответственно.

Глава Национального банка Молдовы Сергей Чокля заявил журналистам, что укрепление молдавского лея происходит из-за переизбытка валюты на рынке.