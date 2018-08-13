Небольшой пассажирский самолет экстренно сел на поле вблизи села Фештелица

Небольшой пассажирский самолет с четырьмя пассажирами на борту совершил вынужденную посадку на поле вблизи села Фештелица в районе Штефан-Водэ. В результате инцидента никто не пострадал.

Пресс-секретарь Генерального инспектората полиции Марианна Бециву заявила для МОЛДПРЕС, что инцидент произошел вчера вечером. Самолет взлетел с взлетно-посадочной полосы винодельни на окраине села Крокмаз района Штефан-Водэ и направлялся в село Хорешть, Фалештского района.

Через несколько минут после взлета, панель управления самолета показала техническую неисправность, и пилоту пришлось совершить вынужденную посадку.

Самолетом модели «SOKATA» управлял житель столицы, который является его владельцем. На место выехала оперативно-следственная группа, которая установит все обстоятельства инцидента.