Подробности аварии на железнодорожном переезде в Каушанском районе

Одна женщина погибла, еще три человека пострадали в результате железнодорожной аварии в селе Первомайск Каушанского района. Автомобиль, в котором ехала семья из Бендер, по неизвестной пока причине оказался на пути поезда. За рулем находился взрослый сын. Он и пожилые родители выжили. Погибшая - сестра водителя.

Авария произошла в воскресенье около 11 часов утра. Пострадавших доставили в районную больницу Каушан.

"У мужчин черепно-мозговые травмы и трамвы брюшной полости. Кроме того, у 84-летнего пациента многочисленные переломы и внутреннее кровотечение", - расcказал глава терапевтического отделения больницы Каушан Тимофей Букуч.



У пострадавшей женщины раны на руках и небольшие царапины.

Полиция выясняет все обстоятельства происшествия. "Автомобиль ехал из Кэинар в Первомайск. Он остановился у железнодорожного переезда перед знаком cтоп вблизи Первомайска. А затем по неизвестным причинам продолжил движение. В итоге его сбил поезд", - сообщил глава ИП Кэушень Виталий Арнаут.