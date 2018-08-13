В Пакистане из-за обрушения шахты погибли 7 человек

По меньшей мере семь шахтеров погибли в результате обрушения угольной шахты в провинции Белуджистан на западе Пакистана, передает телеканал Geo TV.

Согласно его данным, накануне в шахте произошел взрыв, причина которого до сих пор не установлена. Взрыв привел к обрушению шахты, в которой на момент происшествия находились 13 рабочих. Как сообщил в понедельник главный инспектор по шахтам Белуджистана Ифтихар Ахмед, к настоящему времени подтверждена информация о семерых погибших, передает РИА Новости.

Власти проводят операцию по поиску и спасению оставшихся шести шахтеров, о судьбе которых пока ничего не известно. Параллельно ведется расследование причин взрыва.