В Израиле за сутки должны найти деньги на Евровидение

Проведение "Евровидения" в Израиле под угрозой: государственная корпорация телерадиовещания "Кан" до сих пор не получила разъяснений о готовности государства инвестировать в песенный конкурс, хотя остались всего сутки до решения вопроса, заявил глава совета корпорации Гиль Омер в письме премьеру Биньямину Нетаньяху.

В распространенном тексте обращения к главе правительства руководитель корпорации предупреждает, что если в течение ближайших суток не будут переведены 12 миллионов евро Европейскому вещательному союзу (EBU), Израилю придется отказаться от проведения "Евровидения", передает РИА Новости.

По условиям EBU, корпорация "Кан" должна была внести залоговую сумму, чтобы подтвердить серьезность намерения провести песенный конкурс в 2019 году. Срок, за который Израиль должен был перевести европейцам деньги, истек, и в порядке исключения его продлили до 14 августа.

Омер пишет, что до сих пор не получил разъяснений о готовности государства инвестировать в "Евровидение". Он уточнил, что гендиректор Минфина обещал лишь вынести на обсуждение кабинета министров вопрос о покрытии государством залоговой суммы и дал понять, что в бюджете не предусмотрены такие расходы.

Сама же корпорация опасается вкладывать деньги, если по какой-либо причине потом придется отказаться от конкурса, – по условиям его проведения в случае форс-мажора залог остается у европейского оргкомитета. Тем более что в последнее время уже возникал ряд проблем с организацией песенного мероприятия: кампания бойкота со стороны некоторых стран, несогласие европейцев с выбором площадки в Иерусалиме и так далее.

Омер подчеркивает, что отказ правительства от финансовой помощи конкурсу станет точкой невозврата – Израиль потеряет право на "Евровидение-2019", завоеванное певицей Нетой Барзилай, которая победила на музыкальном конкурсе в мае нынешнего года. Премьер-министр Израиля вскоре после победы Барзилай написал в Twitter: "В следующем году – в Иерусалиме!".

Как ранее писало издание Marker, "Кан" затребовал на финансирование песенного конкурса в пять раз больше, чем Швеция, проводившая "Евровидение" в 2016 году. Австрия, Украина и Португалия, недавно принимавшие "Евровидение", тоже потратили существенно меньше, чем планирует израильская вещательная корпорация.

Общий бюджет для "Евровидения", который представил "Кан" правительству, составляет 157 миллионов шекелей (почти 45 миллионов долларов). В то же время министерство финансов подсчитало, что разница между планируемыми доходами и реальными расходами чрезмерно велика, писало издание.