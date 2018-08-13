Больше 260 человек пострадали в результате обрушения деревянной конструкции во время концерта на набережной в испанском городе Виго (автономное сообщество Галисия).
Инцидент произошел в воскресенье вечером во время одного из концертов, который проводился в рамках фестиваля O Marisquiño. Деревянная платформа на набережной не выдержала веса зрителей и обрушилась, в результате чего много людей упали в воду. Все пострадавшие были госпитализированы, передает РИА Новости.
По последним данным, состояние пятерых человек, включая двух несовершеннолетних, оценивается как тяжелое. Полиция сообщила, что в результате инцидента погибших нет.
Как считает глава порта Виго Энрике Сесар Лопес Вейга, причиной обрушения могли стать "ошибки конструкции". "Надо в первую очередь посмотреть, что произошло, но впечатление, что была какая-то ошибка конструкции. Верхняя часть — дерево, но вызывает вопросы бетон", — заявил Лопес Вейга в интервью радиостанции Cadena Ser.
"Бетон очень крепкий, и, если бы он был хорошо укреплен железом, такое бы вряд ли произошло", — добавил он.
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