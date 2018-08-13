Сезон дождей в Индии унес жизни более 770 человек

По меньшей мере 774 человека стали жертвами непогоды в семи штатах Индии с момента наступления сезона муссонных дождей, свидетельствуют данные министерства внутренних дел страны.

Согласно этим данным, в наибольшей степени от ударов стихии пострадал южный штат Керала — там от ударов стихии погибли 187 человек. Следом в этом списке идут Уттар-Прадеш (171 жертва), Западная Бенгалия (170 жертв), а также Махараштра (139 погибших).

Сообщения о погибших также поступили из штатов Гуджарат (52 человека), Ассам (45 человек) и Нагаленд (восемь человек). Отмечается, что суммарно почти 250 человек в семи штатах получили ранения в результате инцидентов, спровоцированных обильными осадками. Еще более 30 человек числятся пропавшими без вести.

В настоящее время индийская армия, ВМС, ВВС, береговая охрана и Национальные силы реагирования на стихийные бедствия (NDRF) проводят совместные операции по спасению граждан, а также ликвидации последствий муссонных ливней в различных районах страны, передает РИА Новости.

