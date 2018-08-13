На украинской границе задержали граждан с тремя млн рублей за пазухой

На пункте пропуска Гоптовка в Харьковской области пограничники задержали троих граждан Украины, которых пешком шли в Российскую Федерацию, спрятав под одеждой более 3 миллионов рублей. Об этом в понедельник, 13 августа, сообщила пресс-служба Госпогранслужбы.

"Двое мужчин и женщина 1984, 1952 и 1958 рождения направлялись пешком в Россию. Во время проверки под одеждой наших соотечественников общая обзорная группа нашла спрятанные 3 миллиона 185 тысяч рублей РФ и 100 долларов США", - говорится в сообщении.

Пограничники уточнили, что эквивалент выявленных средств составил более 1 млн 305 тысяч гривен, передает korrespondent.net.