КНДР и Южная Корея договорились о месте и дате саммита

Представители Южной Кореи и КНДР в ходе встречи в понедельник, 13 августа, договорились о времени и месте проведения саммита лидеров двух стран Мун Чжэ Ина и Ким Чен Ына, сообщает Yonhap.

Во время встречи двух делегаций было решено, что, встреча состоится в сентябре, в столице КНДР Пхеньяне. Об этом сообщил официальный представитель президентского офиса Сеула Чонг Ва Дэ через несколько часов после того, как высокопоставленные чиновники из двух Корей достигли соглашения.

"Чтобы добавить немного, я считаю, что (проведение саммита) в начале сентября может быть немного сложным", - сказал репортерам Чонг Ван Дэ.

Это будет первый за более чем 10 лет визит южнокорейского президента в КНДР.

Встреча Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина станет уже третьей в этом году, передает korrespondent.net.