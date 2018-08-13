СМИ: Американская певица Арета Франклин при смерти

Известная американская соул и ритм-энд-блюз-певица Арета Франклин находится при смерти. Об этом пишет The Sun.

По информации издания, артистка в настоящее время находится в своем доме в Дэтройте, в окружении близких и родных.

Семья Франклин попросила поклонников ее творчества уважать частную жизнь кумира, а также молиться за здоровье артистки.

Информация о том, что Франклин больна раком поджелудочной железы, появилась впервые в 2010 году. Известно также, что от рака умерли сестры и брат артистки, передает korrespondent.net.

Арета Франклин является обладательницей 18 премий Грэмми. Свою концертную деятельность 76-летняя артистка завершила летом прошлого года.