Выброшенное кольцо с бриллиантом нашли на свалке за четыре минуты

В американском городе Сан-Диего, штат Калифорния, семья во время уборки выбросила бриллиантовое кольцо стоимостью 30 тысяч долларов. Когда владельцы поняли, что совершили ошибку, мусор уже доставили на свалку.

О пропаже семья сообщила местным властям и попросила помощи. Ситуацию спасли записи GPS из мусоровоза. С их помощью определили, какая машина забирала мусор с дома пострадавших и на какое место на свалке его отгрузила.

Рабочим понадобилось всего четыре минуты, чтобы найти пропажу. Представители властей в Сан-Диего рассказали, что часто выброшенные украшения на свалке не находят совсем, или поиски длятся часами, передает korrespondent.net.