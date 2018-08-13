Житель Подмосковья случайно убил 10-летнего сына

Мужчина в Подмосковье случайно застрелил 10-летнего сына, стреляя с ним по мишени из самодельного пневматического оружия, сообщила старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий.

Все произошло в воскресенье на территории частного домовладения в Солнечногорском районе: мужчина выстрелил, не заметив, что ребенок стоит недалеко от мишени.

"В результате попал в ребенка и причинил ему ранение груди, от которого мальчик скончался на месте", — рассказала Врадий для РИА Новости.

Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

По предварительным данным, семья мальчика благополучная, на учете не состояла.