В Россию не пустили почти 20 тонн молдавских яблок

В Курскую область России не пустили почти 20 тонн молдавских яблок, сообщил Россельхознадзор.

В сообщаении ведомства отмечается, что на Международном автомобильном пункте пропуска «Крупец» на Государственной границе РФ в Курской области специалистами Управления Россельхознадзора при проведении карантинного фитосанитарного контроля в партии свежих яблок из Молдовы был обнаружен карантинный объект - восточная плодожорка (Grapholitha molesta Busck.) в стадии личинки в жизнеспособном состоянии.

Зараженную продукцию не допустили к ввозу на территорию Российской Федерации.