Пожар на дороге: пламя объяло автомобиль, ехавший из Украины в Кишинев

Автомобиль Ford Focus загорелся минувшей ночью недалеко от села Кырнэцень Каушанского района. Понадобилась помощь спасателей. Звонок в службу 112 поступил после полуночи.

По данным Госинспектората чрезвычайных ситуаций, в машине находились пять человек, включая годовалого ребенка. Они направлялись из Украины в Кишинев.

Прибывшие на место пожарные ликвидировали возгорание, но автомобиль уже был уничтожен пламенем. Никто в результате проишествия не пострадал.

Что стало причиной пожара, предстоит установить.