На греческом острове не удается справиться с сильным пожаром

Более 400 человек и десятки единиц техники всю ночь боролись с сильным пожаром на греческом острове Эвбея, ситуацию пока не удаётся взять под контроль, эвакуированы более 500 жителей, сообщила Пожарная служба Греции.

Пожар начался около трёх часов дня в воскресенье. Утром на тушение сильного пожара, полыхающего более 16 часов, направлены шесть единиц авиатехники — два самолёта и четыре вертолета.

Губернатор области Центральная Греция Костас Бакояннис в воскресенье объявил чрезвычайное положение в муниципалитете Дирфион-Мессапион. Эвакуированы более 500 жителей деревень и детский лагерь. Постоянную информацию о ситуации получает премьер-министр Греции Алексис Ципрас, сообщила его пресс-служба.

Учитывая серьезность и опасность ситуации, созван Совет по борьбе с кризисными ситуациями для принятия немедленных решений, передает РИА Новости.

Пожар начался днем в лесной зоне в районе между селениями Ставрос и Контодеспоти, севернее города Халкида, в центральной части Эвбеи. Быстрому распространению огня способствовали очень сильный ветер и сухая жаркая погода.

В Восточной Аттике в Греции 23 июля произошел пожар, его жертвами стали 94 человека, почти 190 получили ранения.