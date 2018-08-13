В мэрии Кишинева обсудили программу празднования Национального дня языка

В мэрии сегодня обсуждали, как в столице будут отмечать Национальный день языка.

Начнется праздничная программа с возложения цветов к памятнику Штефана чел Маре. А с 18:00 на площади Великого национального собрания будут выступать местные народные и эстрадные исполнители.

Со сцены будет звучать музыка оркестра братьев Адваховых и симфонического оркестра под руководством Дмитрия Кырчумару.