Задержаны наркоторговцы: за их незаконным бизнесом следили с начала лета

С начала лета столичная полиция следила за деятельностью нескольких наркоторговцев, которые в итоге были взяты под стражу.

10 августа был задержан с поличным в момент продажи наркотиков женщине один из подозреваемых - 37-летний житель столицы. Оба участника "сделки" были задержаны и доставлены в полицию на допрос. Кроме того, их обыскали. Наведались правоохранители и в дом мужчины. В результате следственных действий был найден пакетик с 1 граммом наркотического вещества, трубки, используемые для употребления наркотиков и два мобильных телефона. В ходе следствия правоохранители установили, что среди покупателей были и несовершеннолетние. Их также заслушали по этому делу.

Сообщник подозреваемого - уроженец Украины. Ему 37 лет. Он был задержан на следующий день во время продажи клиенту 2,5 граммов наркотика за три тысячи леев.

Всего в результате обысков были конфискованы - 115 гр. наркотиков, стоимость которых на черном рынке - достигает 115 тысяч леев, мобильные телефоны, электронные весы, деньги и другие доказательства незаконной дейтельности.

Всех членов группировки задержали на 72 часа. Им грозит от 2 до 5 лет заключения.