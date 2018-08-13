Ученые нашли скелет мамонта с мягкими тканями и шерстью

В Якутии русско-японская палеонтологическая экспедиция нашла останки мамонта, на которых остались части плоти и шерсти.

Находку обнаружили сотрудники Северо-Восточного федерального университета (СВФУ), японского Университета Киндай и компании Fuji TV. На скелете мамонта остались мягкие ткани. Об этом сообщают на сайте СВФУ.

Скелет нашли в Верхоянском районе республики Саха в 220 км вниз по реке Яна в местности Юнюген. Ученые продолжают раскопки на месте находки.

Ранее тайваньские специалисты определили местность Юнюген в Якутии одним из наиболее перспективных "мамонтовых кладбищ".

Ученые надеются найти наиболее полный видовой состав ископаемых костных животных позднего плейстоцена, передает korrespondent.net.