В Амстердаме бросили коктейль Молотова в консульство Турции

В Нидерландах полиция задержала мужчину, который бросил зажигательное вещество в консульство Турции в Амстердаме. Отмечается, что инцидент произошел еще в субботу вечером.

Брошенное вещество вызвало небольшой пожар во дворе перед зданием дипломатического учреждения, но огонь быстро потушили.

Полиции удалось задержать мужчину неподалеку от места совершения хулиганских действий, осуществив предупредительный выстрел. Мотив поступка мужчины пока остается неизвестным, отмечает korrespondent.net.

Согласно сообщениям, речь шла именно о коктейле Молотова, однако в полиции еще не подтвердили информацию.

Отношения Нидерландов и Турции ухудшились в марте 2017 года. 11 марта власти Нидерландов отказались пустить в Роттердам турецкого министра, который собирался участвовать в митинге жителей города, имеющих турецкое происхождение. Мероприятие отменили из соображений безопасности.

Также страну намеревалась посетить турецкий министр по делам семьи и социальной политики Фатма Бетюль Саяйн Кайя, но ее голландские власти объявили "нежелательной персоной".