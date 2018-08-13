Под Одессой маршрутка врезалась в фуру: водитель погиб, семь пострадавших

В ночь на понедельник, 13 августа, на 390 километре трассы Киев-Одесса произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе управления ГСЧС Одесской области.

В аварии участвовали грузовик и микроавтобус, в котором находились 14 пассажиров. Водитель автобуса погиб, его тело помогали доставать спасатели. 7 пассажиров получили разные травмы, их увезли в больницу.

По предварительной информации, микроавтобус Mercedes-Benz на большой скорости врезался в припаркованный грузовик MAN, передает korrespondent.net.





Причины ДТП устанавливаются.