Директор Jurnal Trust Media тоже заговорил о насильственном сценарии протестов в Кишиневе

Вслед за Василе Нэстасе, одним из предводителей Платформы ДА, директор Jurnal Trust Media Вал Бутнару заговорил о вероятном насильственном развитии протестов, намеченных в Кишиневе на конец августа.

«Что значит «успех»? Учитывая, что правительство в Бухаресте не ушло в отставку (пока), акция 10 августа была успешной или провальной? Или может захват парламента - итоговая цель на 26? Как и 7 апреля?» - написал Вал Бутнару в Facebook.

Напомним, Василе Нэстасе - брат лидера ППДП Андрея Нэстасе заявил ранее, что хотел бы в Кишиневе в конце августа такого же насильственного митинга, как в Бухаресте. В своей публикации на Facebook он выразил восхищение «жаркой» атмосферой на протесте в Бухаресте, который завершился жертвами как со стороны манифестантов, так и - жандармов.

«Горячий протест в Бухаресте. Хочу такой же в Кишиневе 26 августа!!!» - написал Василе Нэстасе на Facebook.