В Петербурге оштрафовали хулиганов, решивших поджарить шашлык на скульптуре Медного всадника

В Петербурге оштрафовали вандалов, которые забрались на скульптуру Медного всадника и пытались установить там мангал. Полакомиться грилем им помешал наряд полиции.

5 августа в полицию в Адмиралтейском районе поступило сообщение о том, что на скульптуру Медного Всадника забрались двое молодых людей, сообщается на сайте ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области. Правоохранители быстро прибыли на место и задержали 20-летнего и 32-летнего хулиганов. На них составили административные протоколы по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Статья предполагает наказание, в частности, в виде штрафа до одной тысячи рублей.

Фотографии с хулиганами и описанием произошедшего опубликовала в соцсети "ВКонтакте" интернет-пользовательница Александра Бенцман. По ее словам, в ночь на 5 августа "несколько ребят и девчат забрались на Всадника, но не просто, чтобы свалиться, а разжечь мангал". "А их большая компания стояла внизу и поддерживала товарищей, которые затащили на спину коня пакет с углем, разобранный мангал и свои тушки... Какие-то туристы просили их решить свою задачу побыстрее, а то им надо сфоткать... Остальные снимали и звонили в 112", - рассказала Александра.

Произошедшее прокомментировали в Музее городской скульптуры Петербурга. "Трудно поверить, что кому-то могло прийти в голову совершить такой поступок", - говорится в сообщении музея на официальной странице во "Вконтакте", передает newsru.com.



