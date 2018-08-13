12 болельщиков "Барселоны" погибли, возвращаясь после футбольного матча

Двенадцать болельщиков эквадорского футбольного клуба "Барселона" погибли в ДТП, возвращаясь с выездной игры команды. Об этом сообщил президент клуба Хосе Франсиско Чеваллос. Инцидент произошел в воскресенье.

Болельщики ехали на автобусе из Куэнки в Гуаякиль, где "Барселона" провела выездную игру чемпионата страны. Транспортное средство успешно прошло последний технический осмотр.

"Окончательный отчет об аварии, которая произошла в воскресенье с нашими болельщиками, - 12 человек погибли и 30 ранены. Мы принимаем меры для быстрого возвращения тел", - приводит слова Чеваллоса ТАСС.

На домашнем стадионе "Барселоны" в Гуаякиле будет установлена временная часовня, где все желающие смогут отдать дань памяти погибшим.

Дорожно-транспортные происшествия являются одной из главных причин смертей в Эквадоре. По данным местных служб, в среднем в ДТП ежедневно погибают семь человек и 80 получают ранения, передает newsru.com.