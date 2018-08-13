Малайзия планирует конфисковать личный самолет беглого миллиардера

Малайзия собирается конфисковать задержанный властями Сингапура по американскому запросу личный самолет класса бизнес-джет малайзийского миллиардера Лоу Тек Джо, более известного как Джо Лоу, который является одним из подозреваемых в деле о хищениях из государственного инвестиционного фонда 1MDB, по которому уже арестован создатель и высший руководитель фонда, бывший премьер-министр Малайзии Наджиб Разак, сообщает в понедельник интернет-версия газеты The Star.

Самолет Bombardier 5000 Global, принадлежащий Джо Лоу, был задержан властями Сингапура в феврале этого года по запросу ФБР США, которое также ведет расследования хищений в фонде и отмывания похищенных денег через подставные счета, в том числе находящиеся в США и принадлежащие американским компаниям и частным лицам, напоминает газета.

Ранее правительство Малайзии конфисковало яхту Джо Лоу стоимостью 250 миллионов долларов, передает РИА Новости.

Джо Лоу, миллиардер малайзийского происхождения, этнический китаец, имеет малайзийское гражданство, хотя на родине бывает редко. В прошлом большую часть времени Джо Лоу проводил в США, где он хорошо известен как участник светской жизни Нью-Йорка и Лос-Анджелеса, а также в Сингапуре и Гонконге. Лоу, которого считают личным другом семьи Наджиба Разака, по мнению следствия, был главным разработчиком финансовых операций, с помощью которых отмывались средства, похищенные из фонда. Американское расследование показало, что деньги малайзийского фонда 1MDB, прошедшие многоэтапную "очистку" через десятки банковских счетов, использовались среди прочего в финансировании художественного фильма "Волк с Уолл-стрит" с Леонардо ди Каприо в главной роли и в других кинематографических и развлекательных проектах.

В настоящее время Джо Лоу находится в международном розыске. По сведениям газеты, он может находиться в Гонконге.

Существует версия, что миллиардер способствовал заключению крупных инфраструктурных сделок между Малайзией и Китаем, от реализации которых нынешнее правительство Малайзии собирается отказаться. В понедельник о грядущем отказе от этих проектов заявил в эксклюзивном комментарии информационному агентству Ассошиэйтед Пресс премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад.

В случае, если на суде по делу 1MDB будет доказана невиновность Джо Лоу в коррупции, и яхта, и самолет будут ему возвращены, сообщает газета со ссылкой на следственные органы Малайзии.

Коррупционный скандал вокруг фонда 1MDB, созданного и руководимого бывшим премьером, стал основным фактором в поражении правящей коалиции во главе с Наджибом Разаком на парламентских выборах 9 мая текущего года. Новым премьер-министром Малайзии стал 92-летний лидер оппозиции Махатхир Мохамад, ранее уже занимавший пост премьер-министра страны с 1981 по 2003 год.