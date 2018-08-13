Пернатые уборщики: во Франции птиц научили убирать мусор

В тематическом парке Пюи-дю-Фу во Франции появились крылатые уборщики. Шесть ворон обучили убирать мусор и окурки. На следующей неделе они приступят к исполнению своих обязанностей.

Президент тематического парка Пюи-дю-Фу Николя Де Вильерс говорит: «Наша цель заключается не только в поддержании чистоты, посетители сами убирают за собой. Мы хотим показать, что природа может многому нас научить в том, что касается заботы об окружающей среде».

Первыми приступят к работе грачи — птицы из семейства вороновых, которые широко распространены в Европе и отличаются сообразительностью, сообщает NDTV.

По словам Де Вильерса они общительны и легко находят общий язык с людьми. Ранее подобная идея использовать ворон для уборки была опробована инженерами в Амстердаме, передает Моя планета.