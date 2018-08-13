Британскому заключенному выплатили компенсацию за потерянный журнал

Одному из заключенных в Великобритании выплатили компенсацию в 57 пенсов (чуть больше 48 рублей по курсу на момент написания заметки) за журнал, который был «потерян или испорчен» сотрудниками тюрьмы. Это выяснилось благодаря данным, которые получило информагентство Press Association.

Агентство запросило у министерства юстиции данные о компенсациях за потерянные и испорченные вещи заключенных за 2013-2018 годы. Как оказалось, всего за этот период тюрьмы потратили больше миллиона фунтов стерлингов (более 90 миллионов рублей) из средств налогоплательщиков на компенсации по 13 тысячам случаев.

Когда и кому заплатили половину фунта стерлингов за журнал, неизвестно. Press Association рассказала, что заключенным также выплачивали компенсацию за спортивные штаны (10 фунтов), футболку (3 фунта), табак (20 фунтов и 80 пенсов) и часы (10 фунтов). Среди более ценных товаров — DVD-плеер (68.99 фунта) и магнитола (150 фунтов), передает meduza.io.