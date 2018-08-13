В Польше полицейские устали и ушли на больничный всем участком

Из-за переутомления и частой сверхурочной работы взяли больничный все полицейские в польском городе Камень-Поморский. Аналогичная ситуация сложилась и в городе Щецине.

Там на одном участке заболели все полицейские, а на другом — 70 процентов, сообщает польский портал Onet.

Комментируя эту ситуацию, председатель Независимого профсоюза "Солидарность" Рафал Янковский отметил, что причина – в нехватке работников и, как следствие, в значительной переработке.